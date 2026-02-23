टेक्सटाइल पार्क रूपाहेली में 21.94 करोड़ के विकास कार्यों का रास्ता साफ, रीको जल्द जारी करेगा वर्क ऑर्डर

भीलवाड़ा के रूपाहेली में घोषित टेक्सटाइल पार्क के लिए 1273 बीघा (214 हेक्टेयर) भूमि पहले ही आरक्षित है। अक्टूबर 2025 में राज्य सरकार ने इसके लिए 221 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की थी। रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एसके. नैनावटी के अनुसार 4 फ़रवरी 2026 को टेक्सटाइल पार्क के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 21.94 करोड के सिविल वर्क टेंडर हो चुके हैं। जल्द ही वर्क आर्डर जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।