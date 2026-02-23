भीलवाड़ा के 50 प्रगतिशील किसान देहरादून रवाना

7 दिवसीय यात्रा के दौरान बस में सीटों की कमी को लेकर किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना था कि भ्रमण के लिए मंगवाई गई बस में पर्याप्त क्षमता नहीं थी। नियमानुसार 52 सीटों की आवश्यकता थी, जबकि बस में 48 सीटें ही थीं। इस बस में न केवल 50 किसान, बल्कि दो प्रभारी अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी सवार थे। उधर आत्मा परियोजना निदेशक संतोष कुमार तंवर का कहना है कि जिले से कुल 50 किसानों को आमंत्रित किया था, लेकिन मौके पर संख्या अधिक होने के कारण कुछ समस्या आई। जिन किसानों को इस बार जगह नहीं मिल पाई है, उन्हें अगले चरण के भ्रमण में प्राथमिकता के साथ ले जाने का आश्वासन दिया गया है।