हरणी महादेव सरोवर पर चला अभियान: 200 निरंकारी भक्तों ने निकाली 10 ट्रॉली गंदगी

संत निरंकारी मिशन की ओर से रविवार को शहर के हरणी महादेव सरोवर और उसके घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अमृत परियोजना के तहत आयोजित इस भगीरथी प्रयास में 200 से अधिक निरंकारी भक्तों ने अलसुबह से ही मोर्चा संभाला। सेवादारों ने महज तीन घंटे के भीतर सरोवर के चारों ओर से 10 ट्रैक्टर-ट्रॉली से ज्यादा कचरा, काई और प्लास्टिक बाहर निकालकर स्वच्छ जल-स्वच्छ मन का संदेश दिया। यह अभियान गुरु सुदीक्षा की प्रेरणा से देशभर के 1500 जल तटीय स्थलों पर एक साथ चलाया गया।