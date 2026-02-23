23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

भीलवाड़ा

हरणी महादेव सरोवर पर चला अभियान: 200 निरंकारी भक्तों ने निकाली 10 ट्रॉली गंदगी

अमृत परियोजना के तहत &#8216;आओ संवारें, तालाब किनारे&#8217; थीम पर 3 घंटे तक किया श्रमदान संत निरंकारी मिशन की ओर से रविवार को शहर के हरणी महादेव सरोवर और उसके घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अमृत परियोजना के तहत आयोजित इस भगीरथी प्रयास में 200 से अधिक निरंकारी भक्तों ने अलसुबह से ही मोर्चा

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 23, 2026

Campaign launched at Harni Mahadev Sarovar: 200 Nirankari devotees removed 10 trolleys of garbage

Campaign launched at Harni Mahadev Sarovar: 200 Nirankari devotees removed 10 trolleys of garbage

अमृत परियोजना के तहत 'आओ संवारें, तालाब किनारे' थीम पर 3 घंटे तक किया श्रमदान

संत निरंकारी मिशन की ओर से रविवार को शहर के हरणी महादेव सरोवर और उसके घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अमृत परियोजना के तहत आयोजित इस भगीरथी प्रयास में 200 से अधिक निरंकारी भक्तों ने अलसुबह से ही मोर्चा संभाला। सेवादारों ने महज तीन घंटे के भीतर सरोवर के चारों ओर से 10 ट्रैक्टर-ट्रॉली से ज्यादा कचरा, काई और प्लास्टिक बाहर निकालकर स्वच्छ जल-स्वच्छ मन का संदेश दिया। यह अभियान गुरु सुदीक्षा की प्रेरणा से देशभर के 1500 जल तटीय स्थलों पर एक साथ चलाया गया।

अभियान के मुख्य आकर्षण

सुबह 8 बजे शुरू हुए अभियान में घाटों, आसपास के गार्डन, पहाड़ी क्षेत्र और पर्यटक मार्ग की सफाई की गई। निरंकारी मीडिया लादूलाल भांड और मुखी इंचार्ज संत ग्यारसी लाल ने बताया कि मुख्य लक्ष्य जल संरक्षण और जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। हरणी महादेव कमेटी के उपाध्यक्ष महादेव जाट व श्रद्धालुओं ने युवाओं से इस निस्वार्थ सेवा से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

जोन के क्षेत्र संचालक संत हरीचरन और सेवादल शिक्षक रमेश कुमार मेहरा के निर्देशन में चले इस अभियान के समापन पर घाट किनारे सत्संग हुआ। इसमें गीतों और संगोष्ठियों के जरिए निर्मल प्रकृति का संदेश दिया गया। यह पहल दर्शाती है कि मन निर्मल होने पर ही प्रकृति स्वच्छ होती है। भावी पीढ़ियों के लिए धरती को सुंदर और संतुलित रूप में संजोकर रखना ही इस अभियान का पावन संकल्प है।

Updated on:

23 Feb 2026 09:14 am

Published on:

23 Feb 2026 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / हरणी महादेव सरोवर पर चला अभियान: 200 निरंकारी भक्तों ने निकाली 10 ट्रॉली गंदगी

