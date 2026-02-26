टोंक में क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप टी-20 मैच पर लगा था 1.25 करोड़ का दांव

टोंक। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र स्थित बटवालान मोहल्ले में पुलिस की डीएसटी ने छापामार कार्रवाई कर इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप टी-20 मैच पर सवार करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, दो कैलकुलेटर और 7740 रुपए नकद बरामद किए हैं।