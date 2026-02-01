Rajasthan News: बीसलपुर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध, संघर्ष समिति ने डोटासरा व जूली को सौंपा ज्ञापन

समिति ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टोंक विधायक सचिन पायलट से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की। विस्थापितों का साफ कहना है कि बांध की ऊंचाई बढ़ने से न केवल उनका अस्तित्व खतरे में है, बल्कि क्षेत्र की ग्रामीण विकास योजनाएं भी पूरी तरह ठप हो जाएंगी। विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिलाया है।