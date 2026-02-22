NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पहला ‘बड़ा एक्शन’, सचिन पायलट के ‘गढ़’ में भारी फेरबदल से आगाज़, ‘हनुमान बेनीवाल’ ने जारी की नई लिस्ट

टोंक/जयपुर। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन में केवल सक्रिय और संघर्षशील चेहरों को ही जगह मिलेगी। इसी कड़ी में टोंक जिला इकाई में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। टोंक NSUI के जिलाध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिवों की लंबी फौज तैयार की गई है।
इस पूरी खबर में सबसे दिलचस्प पहलू टोंक NSUI के जिलाध्यक्ष का नाम है। टोंक में संगठन की कमान हनुमान बेनीवाल के हाथों में है। यह नाम राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता और आरएलपी (RLP) सांसद हनुमान बेनीवाल से मिलता-जुलता है, जिसके कारण सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर यह नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि, ये टोंक के स्थानीय छात्र नेता हैं, लेकिन उनके नाम की समानता चर्चा का विषय बनी हुई है।
विनोद जाखड़ के 'मिशन राजस्थान' के तहत टोंक की नई कमेटी में हर वर्ग और क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है:
टोंक जिला सचिन पायलट का निर्वाचन क्षेत्र है। ऐसे में विनोद जाखड़ द्वारा टोंक से अपने संगठनात्मक सुधारों की शुरुआत करना कई मायने में अहम है। विनोद जाखड़ को पायलट का बेहद करीबी माना जाता है, और टोंक में NSUI को मजबूत करना सीधे तौर पर आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस की युवा विंग को तैयार करना है।
विनोद जाखड़ ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान के अन्य जिलों जैसे जयपुर, जोधपुर, और सीकर में भी जिला कमेटियों की समीक्षा की जाएगी।
