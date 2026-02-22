NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पहला ‘बड़ा एक्शन’, सचिन पायलट के ‘गढ़’ में भारी फेरबदल से आगाज़, ‘हनुमान बेनीवाल’ ने जारी की नई लिस्ट

इस पूरी खबर में सबसे दिलचस्प पहलू टोंक NSUI के जिलाध्यक्ष का नाम है। टोंक में संगठन की कमान हनुमान बेनीवाल के हाथों में है। यह नाम राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता और आरएलपी (RLP) सांसद हनुमान बेनीवाल से मिलता-जुलता है, जिसके कारण सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर यह नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि, ये टोंक के स्थानीय छात्र नेता हैं, लेकिन उनके नाम की समानता चर्चा का विषय बनी हुई है।