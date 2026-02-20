टोंक: बेमौसम बारिश से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, सरसों व गेहूं की फसल को भारी नुकसान

देवली में बुधवार को बिगड़े मौसम ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अच्छी पैदावार की आस लगाए बैठे किसानों के चेहरों पर अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं ने चिंता की लकीरें खींच दीं। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई खेतों में गेहूं की फसल आड़ी गिर गई। इससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। इसी तरह सरसों की खड़ी फसल, जो कटाई या पकने की स्थिति में थी, बारिश और हवाओं से प्रभावित हुई है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने की संभावना है।