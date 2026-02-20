Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान सरकार की बड़ी कार्रवाई, प्रशासक नीता कंवर को पद से हटाया, जानें वजह

जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि ग्राम सभा में कोरम पूरा किए बिना ही जर्जर भवनों की नीलामी का प्रस्ताव पारित किया गया। राजकीय भवनों की भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया। सरकारी भवनों की सामग्री की विधिवत नीलामी नहीं की गई, जिससे राजस्व हानि की स्थिति उत्पन्न हुई। कृषि पर्यवेक्षक भवन और काजी हाउस की चारदीवारी को बिना गिराए ही नीलामी कर दी गई। इसके अलावा नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप भी प्रमाणित हुए।