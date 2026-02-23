‘जो मोदी को गाली दे, उसे कंबल नहीं’ राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं से पूर्व सांसद ने वापस लिए कंबल, मचा बवाल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जौनापुरिया एक महिला से उसका नाम पूछते दिख रहे हैं। जब महिला ने अपना नाम 'सकुरान खान' बताया, तो सांसद नाराज हो गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो आप लोग बैठते हैं न, जो मोदी को गाली देने वाला है, उसे ये कंबल लेने का हक ही नहीं है। चाहे किसी को भी बुरा लगे। आप कंबल ले जाओगे तो कहोगे कि बेवकूफ बना दिया। इसलिए इसे यहीं छोड़ दो और हटो यहां से।