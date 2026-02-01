24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan Politics: कंबल विवाद के बाद भाजपा के पूर्व सांसद जौनापुरिया का आया बयान, जानें क्या कहा

Sukhbir Singh Jaunapuria Controversy : निवाई के कुरेड़ा बुजुर्ग गांव में गत दिनों कंबल वितरण कार्यक्रम में उपजे विवाद के बाद भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अब इस मामले में खेद व्यक्त किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Feb 24, 2026

Rajasthan Ex BJP MP Sukhbir Singh Jaunapuria Video viral

Rajasthan Ex BJP MP Sukhbir Singh Jaunapuria Video viral (viral video photo)

टोंक। निवाई के कुरेड़ा बुजुर्ग गांव में गत दिनों कंबल वितरण कार्यक्रम में उपजे विवाद के बाद भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अब इस मामले में खेद व्यक्त किया है।

जौनापुरिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। गौरतलब है कि गत दिनों निवाई के कुरेड़ा बुजुर्ग गांव में जौनापुरिया जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने गए थे।

इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को दिए कंबल यह कहते हुए ले लिए कि वे लोग मोदी को गाली देते हैं। ऐसे में कंबल लेने का अधिकार नहीं। साथ ही बोले थे कि यह कार्यक्रम सरकार का नहीं, बल्कि मेरा निजी कार्यक्रम है।

कांग्रेस ने साधा था निशाना

कंबल विवाद पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि भाजपा लगातार राजस्थान में सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन राज्य की भाईचारे की परंपरा इस विभाजनकारी सोच को स्वीकार नहीं करेगी। टोंक के पूर्व सांसद पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया द्वारा गरीब मुस्लिम महिला से कंबल वापस लेना एवं अपमानजनक व्यवहार करना शर्मनाक और घोर निंदनीय है।

ये है पूरा मामला

टोंक जिले के करेड़ा बुजुर्ग गांव में सीताराम जी मंदिर परिसर में रविवार को कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान टोंक के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ​कंबल बांट रहे थे। तभी उन्होंने एक महिला से नाम पूछा। सकुरान खान सुनते ही बीजेपी नेता भड़क गए और कहा कि हट एक तरफ, कंबल यहीं छोड़ दो। जौनापुरिया ने कहा कि जो मोदी को गाली देता है, उसे ये कंबल लेने का हक ही नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 08:09 pm

Published on:

24 Feb 2026 08:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan Politics: कंबल विवाद के बाद भाजपा के पूर्व सांसद जौनापुरिया का आया बयान, जानें क्या कहा

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: बीसलपुर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध, संघर्ष समिति ने डोटासरा व जूली को सौंपा ज्ञापन

tonk bisalpur dam height dispute
टोंक

‘जो मोदी को गाली दे, उसे कंबल नहीं’ राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं से पूर्व सांसद ने वापस लिए कंबल, मचा बवाल

Rajasthan Ex BJP MP Sukhbir Singh Jaunapuria Video viral
टोंक

NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पहला 'बड़ा एक्शन', सचिन पायलट के 'गढ़' में भारी फेरबदल से आगाज़, 'हनुमान बेनीवाल' ने जारी की नई लिस्ट

vinod jakhar
टोंक

Tonk Voter List Update: फाइनल वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, सचिन पायलट के इलाके से हजारों नाम हटे

Sachin Pilot
टोंक

टोंक: बेमौसम बारिश से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, सरसों व गेहूं की फसल को भारी नुकसान

tonk rain damage farmers loss
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.