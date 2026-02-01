Rajasthan Politics: कंबल विवाद के बाद भाजपा के पूर्व सांसद जौनापुरिया का आया बयान, जानें क्या कहा

टोंक जिले के करेड़ा बुजुर्ग गांव में सीताराम जी मंदिर परिसर में रविवार को कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान टोंक के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ​कंबल बांट रहे थे। तभी उन्होंने एक महिला से नाम पूछा। सकुरान खान सुनते ही बीजेपी नेता भड़क गए और कहा कि हट एक तरफ, कंबल यहीं छोड़ दो। जौनापुरिया ने कहा कि जो मोदी को गाली देता है, उसे ये कंबल लेने का हक ही नहीं है।