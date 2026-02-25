Mandi News : नई सरसों की आवक से निवाई कृषि मंडी में बढ़ी रौनक, छह हजार से अधिक कट्टों की आमद

निवाई (टोंक)। कृषि उपज मंडी समिति निवाई में नई सरसों की फसल की आवक शुरू होते ही मंडी परिसर में रौनक बढ़ गई है। मंगलवार को करीब छह हजार से अधिक सरसों के कट्टों की आमद दर्ज की गई, जिससे मंडी में दिनभर चहल-पहल बनी रही। व्यापारी, आढ़तिये, तिल मिल मालिक, मुंशी, पल्लेदार और किसान सभी खरीद-फरोख्त की गतिविधियों में व्यस्त नजर आए। नई फसल की निरंतर आवक से आने वाले दिनों में मंडी में कारोबार और तेज होने की संभावना है। सरसों सीजन की शुरुआत के साथ ही मंडी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने लगी है।