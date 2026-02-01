Tonk News: 90 प्रतिशत से अधिक नंबर लाने वाले छात्र को स्कूल ने कराया हवाई सफर, जैसलमेर के लिए भरी उड़ान

टोंक। पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली के मेधावी छात्र भानु प्रताप सिंह नरूका ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा में 90.89 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया था। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने पूर्व घोषणा के अनुरूप उन्हें हवाई यात्रा का विशेष उपहार दिया।