1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan: चमत्कार के झांसे में फंसा कपल, साधु के वेश में आया ठग ले उड़ा सोने का जंतर

राजधिराजपुरा हाईवे से सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर लौट रहे कपल की बाइक अचानक बंद हो गई। इसी दौरान साधु के वेश में ठग आ गया और घटना हो गई।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Kamal Mishra

Mar 01, 2026

tonk fraud

कपल से बातचीत करता कथित ठग साधु के वेश में। (फोटो-सोशल मीडिया)

टोंक। दत्तवास थानान्तर्गत राजधिराजपुरा गांव से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां हाईवे के समीप साधु के वेश में आए एक ठग ने तांत्रिक विधि और चमत्कार का झांसा देकर कपल से सोने का जंतर ठग लिया। वारदात उस समय हुई, जब कपल कुएं से पशुओं के लिए चारा लेकर घर लौट रहे थे। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

पीड़ित रेवड़ मीणा ने बताया कि हाईवे पर एक साधु वाहनों को हाथ देकर रुकवा रहा था। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। साधु उनके पास पहुंचा और पैसे मांगने लगा। रेवड़ मीणा ने नकद राशि नहीं होने की बात कही और फोन-पे होने की जानकारी दी। इस पर साधु ने उनका मोबाइल फोन हाथ में लिया और कुछ देर बाद लौटा दिया।

ऐसे हुई पूरी ठगी

इसके बाद साधु ने सुख-शांति का प्रलोभन देते हुए कहा कि यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो वह उससे उधार लेकर दान कर सकते हैं। पीड़ित ने साधु से पैसे लेकर उसे दान कर दिए। हालांकि, साधु ने वहीं राशि वापस पीड़ित की जेब में रख दी और कहा कि इसे घर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख देना। ठग ने इसके बाद कथित तांत्रिक क्रिया शुरू की।

गहने लेकर कर रहा था वापस

ठग ने पीड़ित को जमीन से मिट्टी उठाकर हथेली में रखने को कहा और अपने थैले से भभूत निकालकर उस पर रख दी। मुट्ठी खोलने पर उसमें अनाज के दाने दिखाई दिए। इसके बाद साधु ने पति-पत्नी के हाथ मिलवाकर उन पर फूंक मारी। उसने पीड़ित के कान में पहना चांदी का कुंडल उतरवाकर फूंक मारने के बाद पुनः पहना दिया।

अखबार में लपेटकर दिया

इसी दौरान उसकी नजर पीड़ित की पत्नी के गले में पहने जंतर पर पड़ी। साधु ने जंतर मांग लिया। पत्नी द्वारा जंतर उतारते ही वह उसके हाथ में पहुंचा और देखते ही देखते राख में बदल गया। इसके बाद साधु ने भभूत, अनाज के दाने और राख बने जंतर को एक अखबार में लपेटकर उनके पशुओं के चारे में रख दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर खोलने पर परिवार में सुख-शांति आएगी।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घटना के बाद पीड़ित असामान्य स्थिति में आ गया और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित रेवड़ मीणा ने इस संबंध में दत्तवास थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस प्रकरण की जांच में जुटी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : एक्सप्रेसवे की धरती चीरकर प्रिंस की तलाश, 6 साल पुराने रहस्य में पहली बार हाईवे पर खुदाई
दौसा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 09:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan: चमत्कार के झांसे में फंसा कपल, साधु के वेश में आया ठग ले उड़ा सोने का जंतर

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टोंक में बेर की खेती से किसान हो रहे मालामाल, इन किस्मों से हो रही लाखों की कमाई

plum cultivation in Tonk
टोंक

टोंक में क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप टी-20 मैच पर लगा था 1.25 करोड़ का दांव

Tonk News
टोंक

राजस्थान के इस बांध का नहरी तंत्र 140 साल बाद होगा अपग्रेड, 100 करोड़ आएगी लागत; 64 गांवों को सालभर मिलेगा पानी

Tordi Sagar Dam
टोंक

Tonk News: 90 प्रतिशत से अधिक नंबर लाने वाले छात्र को स्कूल ने कराया हवाई सफर, जैसलमेर के लिए भरी उड़ान

air travel for student
टोंक

Mandi News : नई सरसों की आवक से निवाई कृषि मंडी में बढ़ी रौनक, छह हजार से अधिक कट्टों की आमद

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.