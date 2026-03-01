Rajasthan: चमत्कार के झांसे में फंसा कपल, साधु के वेश में आया ठग ले उड़ा सोने का जंतर

इसी दौरान उसकी नजर पीड़ित की पत्नी के गले में पहने जंतर पर पड़ी। साधु ने जंतर मांग लिया। पत्नी द्वारा जंतर उतारते ही वह उसके हाथ में पहुंचा और देखते ही देखते राख में बदल गया। इसके बाद साधु ने भभूत, अनाज के दाने और राख बने जंतर को एक अखबार में लपेटकर उनके पशुओं के चारे में रख दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर खोलने पर परिवार में सुख-शांति आएगी।