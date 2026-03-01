Rajasthan : एक्सप्रेसवे की धरती चीरकर प्रिंस की तलाश, 6 साल पुराने रहस्य में पहली बार हाईवे पर खुदाई

आभानेरी (दौसा)। ऊनबड़ा गांव की रामदेव की ढाणी से छह साल पहले लापता हुए प्रिंस उर्फ टिल्लू प्रकरण में रविवार को जांच ने नया मोड़ ले लिया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर संभावित स्थान चिन्हित कर शव बरामदगी के लिए खुदाई शुरू की गई। जिले में यह पहला मामला माना जा रहा है, जब किसी गुमशुदगी की जांच में इतने बड़े हाईवे की खुदाई की जा रही है। हालांकि देर शाम तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले।