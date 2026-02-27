Prince Murder Case: 6 साल तक आंसू पोंछने वाला ‘चाचा’ ही निकला कातिल, प्रिंस की तलाश के लिए खुदाई होते देख बिलख पड़ी मां-बहन

बांदीकुई/आभानेरी। ऊनबड़ा के रामदेवा की ढाणी से छह वर्ष पहले घर के आंगन से लापता हुए छह वर्षीय प्रिंस उर्फ टिल्लू की तलाश अब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे किनारे जमीन की गहराइयों तक पहुंच गई है। पुलिस ने दिल्ली से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) मशीन मंगवाकर जांच कराई, जिसमें करीब 9 मीटर नीचे संदिग्ध संकेत मिले। इसके बाद लगातार लगभग 24 घंटे तक खुदाई कराई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस साक्ष्य हाथ नहीं लगा है।