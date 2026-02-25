Rajasthan: सरकारी जमीन का मालिक मैं खुद, मुझे कौन आदेश देगा? कहने वाले तहसीलदार ने अब MLA से मांगी माफी

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में कहा कि मेरे पास दौसा विधायक का मामला आया था। विपक्ष के विधायकों ने मेरे पास आकर कहा था कि दौसा विधायक का अपमान हुआ। इस पर मैंने संज्ञान लेते हुए दौसा कलक्टर से फोन पर बात की। साथ ही अगले दिन तहसीलदार को बुलाया। उसके साथ पूरे मामले पर चर्चा की। ऐसे में सामने आया कि तहसीलदार का जो व्यवहार था, वह जनप्रतिनिधि की गरिमा के अनुकूल नहीं था। मैंने तत्काल कलक्टर को घटना के संबंध में एक्शन लेने के लिए कहा था। जिस पर अब दौसा तहसीलदार ने खेद प्रकट किया है।