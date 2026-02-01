25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa Crime: 40 साल छोटी नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने 20 साल जेल की सुनाई सजा

पॉक्सो कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने खुद से 40 साल छोटी नाबालिग लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया था।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Kamal Mishra

Feb 25, 2026

Dausa rape

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

दौसा। पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने बालिका से बलात्कार के एक मामले बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। रेप पीड़िता और दोषी के बीच करीब चालीस साल का अंतर है।

प्रकरण के अनुसार करौली जिले की एक बालिका ने जुलाई 2023 को करौली एसपी को उसके साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट दी। इसके बाद जीरो एफआईआर दर्ज कर दौसा जिले के सलेमपुर में भेजी गई। रिपोर्ट में बताया कि रेखसिंह गुर्जर निवासी थाना सलेमपुर जिला दौसा ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और कई बार मारपीट की। बलात्कार से वह गर्भवती भी हो गई थी।

कोर्ट में 14 गवाह हुए पेश

जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए।

उम्र के अंतर को कोर्ट ने गंभीरता से लिया

न्यायाधीश ने साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर रेखसिंह गुर्जर को दोषी माना और सजा सुनाई। आरोपी व पीड़िता के बीच करीब चालीस साल का अंतर होने के कारण कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। वर्तमान में आरोपी की उम्र करीब साठ साल है। बलात्कार के समय बालिका नाबालिग थी। आरोपी की उम्र उस समय साठ से कम थी।

ये भी पढ़ें

हैवानियत! बच्चा चोर के शक में बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, बेटी रोती रही
पाली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 07:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa Crime: 40 साल छोटी नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने 20 साल जेल की सुनाई सजा

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा के लालसोट में दर्दनाक हादसा: ‘गांव जा रहा हूं…’ रूममेट से कहकर निकला, फिर छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Dausa Lalsot Class 11 Student Dies After Jumping Before Train Near Indawa Tunnel
दौसा

Rajasthan: सरकारी जमीन का मालिक मैं खुद, मुझे कौन आदेश देगा? कहने वाले तहसीलदार ने अब MLA से मांगी माफी

Congress MLA Deen Dayal Bairwa, tehsildar gajanand meena
दौसा

Dausa: हवामहल से ताजमहल तक का मार्ग 540 दिन में होगा सुगम, यहां बनेंगे 5 फ्लाईओवर, जानें पूरा डवलपमेंट मैप

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
दौसा

अजब हार का गजब बदला : 24 दिन बाद लौटा पैंथर, जिनसे हारा था… उन्हीं का किया शिकार

panther in Mehandipur Balaji
दौसा

दौसा में जिन श्वानों ने लेपर्ड को भगाया, अब उनका ​शिकार

dausa news
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.