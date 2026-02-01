Dausa Crime: 40 साल छोटी नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने 20 साल जेल की सुनाई सजा

प्रकरण के अनुसार करौली जिले की एक बालिका ने जुलाई 2023 को करौली एसपी को उसके साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट दी। इसके बाद जीरो एफआईआर दर्ज कर दौसा जिले के सलेमपुर में भेजी गई। रिपोर्ट में बताया कि रेखसिंह गुर्जर निवासी थाना सलेमपुर जिला दौसा ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और कई बार मारपीट की। बलात्कार से वह गर्भवती भी हो गई थी।