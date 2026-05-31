दौसा में तेज रफ्तार एसयूवी खाई में गिरी, युवक की मौत, पांच घायल, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे

उधर, सिकंदरा थाना क्षेत्र के बहरावंडा कस्बे में शनिवार देर रात तहसील भवन जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान बहरावंडा निवासी देवेंद्र डाकोत (30) के रूप में होने पर परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। सिकंदरा थानाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला किसी अज्ञात वाहन की टक्कर का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।