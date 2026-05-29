दौसा जिले में बाइक चोरी के शक में युवक की हत्या : परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 8.5 लाख मिलेगा मुआवजा

युवक की मौत के बाद गुस्साएं परिजन अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार शाम 4 बजे से शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक धरना दिया। रात को पूर्व विधायक गजराज खटाना ने परिजनों से मामले की जानकारी ली। इसके बाद परिजनों के साथ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता चिकित्सालय परिसर में ही फर्श बिछाकर धरने पर बैठ गए और घटना को लेकर विरोध जताने लगे। धरने पर बैठे लोगों से रात 10 बजे एएसपी शंकरलाल मीना और तहसीलदार राजेश सैनी सहित अन्य अधिकारियों ने वार्ता की, लेकिन बात नहीं बनी।