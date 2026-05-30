दौसा : तेज अंधड़ में टूटे 409 विद्युत पोल, 297 गांवों में ब्लैकआउट, जन-जीवन प्रभावित

अंधड़ का सबसे ज्यादा असर लालसोट और रामगढ़ पचवारा उपखंड में देखने को मिला। दोनों क्षेत्रों में कुल 181 बिजली पोल और 33 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। लालसोट में 11 केवी के 78, एलटी के 11 और 33 केवी के 4 पोल टूट गए, जबकि 21 ट्रांसफार्मर गिर गए। रामगढ़ पचवारा में भी 80 से अधिक पोल और करीब एक दर्जन ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। कई गांवों में शनिवार दोपहर तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। इसी दौरान थूणियाधिराजपुरा गांव में चल रहे मत्स्य महायज्ञ में लगे दो विशाल डोम गिर गए और टेंट उड़ गए। हालांकि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देने से बड़ा हादसा टल गया।