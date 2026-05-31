31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दौसा मॉब लिंचिंग मामले में मंत्री किरोड़ी लाल का आया बयान, बोले- ‘ऐसा नहीं चल सकता, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा’

राजस्थान के दौसा जिले में युवक को पेड़ से बांधकर भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की गई हत्या के मामले में प्रदेश के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही इस तरह की घटना पर हैरानी जताते हुए इसे समाज के लिए खतरनाक बताया है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Kamal Mishra

May 31, 2026

Kirodi Lal Meena

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

दौसा । जिले के बांदीकुई इलाके में बाइक चोरी के संदेह में युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बसवा थाना क्षेत्र के पंडितपुरा गांव में हुई इस घटना में पुलिस ने अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार 28 मई को बांदीकुई निवासी 32 वर्षीय दिनेश मीणा घर से निकला था। इसी दौरान पंडितपुरा गांव के पास कुछ लोगों ने उस पर बाइक चोरी का शक जताया। आरोप है कि युवक को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था।

5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष जांच शुरू की। वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अशोक सैनी, रिंकू सैनी, रायसिंह सैनी, महेंद्र सैनी और गिर्राज सैनी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या, अवैध रूप से बंधक बनाने और एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

मंत्री ने घटना पर जताया दुख

इस बीच मेहंदीपुर बालाजी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसी प्रवृत्ति खतरनाक है, जहां लोग स्वयं ही अदालत और थानेदार बनने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर संदेह था तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि भीड़ की।

परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता

गौरतलब है कि घटना के बाद मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। करीब 21 घंटे तक चले धरने के बाद प्रशासन ने परिजनों को आर्थिक सहायता, संविदा पर नौकरी और मामले की जांच संबंधी मांगें स्वीकार कीं। इसके बाद धरना समाप्त हुआ और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

सरकार गंभीरता से ले रही- मंत्री

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें

दौसा जिले में बाइक चोरी के शक में युवक की हत्या : परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 8.5 लाख मिलेगा मुआवजा
दौसा
Dausa Murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 May 2026 05:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा मॉब लिंचिंग मामले में मंत्री किरोड़ी लाल का आया बयान, बोले- ‘ऐसा नहीं चल सकता, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा’

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा : तेज अंधड़ में टूटे 409 विद्युत पोल, 297 गांवों में ब्लैकआउट, जन-जीवन प्रभावित

Dausa Storm
दौसा

Dausa News: तेज अंधड़ की चपेट में आने से युवक की मौत, 6 बहनें हुईं बेसहारा, बच्चे की हालत गंभीर

Dausa Death
दौसा

Dausa Mob Lynching : अशोक गहलोत की कड़ी प्रतिक्रिया, राजस्थान में फिर से मॉब लिंचिंग की घटनाएं, सचिन पायलट भी बोले

Dausa Ashok Gehlot strong reaction Rajasthan mob lynching incident start Sachin Pilot said
दौसा

दौसा जिले में बाइक चोरी के शक में युवक की हत्या : परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 8.5 लाख मिलेगा मुआवजा

Dausa Murder
दौसा

Dausa News : बाइक चुराने के शक में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, इलाज के दौरान मौत

Bandikui youth beaten
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.