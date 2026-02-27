PM E-Bus Service: जयपुर में पहले दिन 186KM तक दौड़ी इलेक्ट्रिक बसें, ट्रायल के दौरान सामने आई ये चुनौतियां

यात्रियों के वास्तविक भार की स्थिति का आकलन करने के लिए बसों में यात्रियों के वजन के बराबर मिट्टी से भरे जैरिकिन रखे गए। तीन दिन तक अलग-अलग रूटों पर यह परीक्षण जारी रहेगा। 28 फरवरी तक चलने वाले इस ट्रायल के बाद विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। ट्रायल सफल रहने पर अप्रैल तक जयपुर को पहले चरण में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें मिल सकती है।