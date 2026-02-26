26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan Crime: अपहरण से जंगल में मर्डर तक… पुलिस ने सुलझाई हिस्ट्रीशीटर कुंजीलाल हत्याकांड की गुत्थी, 6 आरोपी गिरफ्तार

History Sheeter Murder Case: सनसनी फैलाने वाले कुंजीलाल मीणा हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Feb 26, 2026

history-sheeter Kunjilal Meena murder case

बैजूपाड़ा थाना परिसर में विरोध जताते मृतक के परिजन। फोटो: पत्रिका

Kunjilal Meena murder case: बांदीकुई/बैजूपाड़ा। क्षेत्र में सनसनी फैलाने वाले कुंजीलाल मीणा हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपहरण के बाद रलावता के जंगल में की गई इस निर्मम हत्या ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है।

घटना 20 फरवरी 2026 की है। सुरेश मीणा निवासी मुंडकोड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बड़ा भाई कुंजीलाल अपने मित्र चेतराम को पुंदरपाड़ा छोड़ने गया था। लौटते समय बड़ाबॉस के समीप दो कारों ने उनकी गाड़ी को आगे-पीछे से रोक लिया। 10-15 बदमाश हथियारों के साथ उतरे, जिनमें तुलसीराम मीणा के हाथ में पिस्तौल बताई गई। दोनों का अपहरण कर रलावता के जंगल में ले जाया गया, जहां कुंजीलाल की हत्या कर दी गई और उसके साथी मोनू को घायल अवस्था में छोड़ दिया गया।

पुलिस टीम का किया गठन

पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल व वृताधिकारी रोहिताश देवंदा के सुपरविजन में थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। अनुसंधान के बाद पुलिस ने अजीत कुमार मीणा, तुलसीराम मीणा, चित्रांश सैनी उर्फ गोलू, मिनेश सैनी, लेखराज माली और सहदेव जाट को गिरफ्तार किया है।

थाने पर प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई का भरोसा

घटना को लेकर मुंडकोड़ी के दर्जनों ग्रामीण बैजूपाड़ा थाने पहुंचे। परिजनों ने कुछ आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। थाना प्रभारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हत्या के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हुई।

होली से पहले शांति का संदेश

इसी दौरान थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें होली का पर्व भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की गई। पुलिस ने यातायात प्रबंधन व साइबर ठगी से बचाव को लेकर भी लोगों को जागरूक किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘मेरी बेटी को भगा ले गया दिल्ली…’ होटल में ले जाकर नाबालिग बच्ची से बनाए शारीरिक संबंध, अब कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला
भीलवाड़ा
Rape Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 01:17 pm

Published on:

26 Feb 2026 01:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan Crime: अपहरण से जंगल में मर्डर तक… पुलिस ने सुलझाई हिस्ट्रीशीटर कुंजीलाल हत्याकांड की गुत्थी, 6 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa Crime: 40 साल छोटी नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने 20 साल जेल की सुनाई सजा

Dausa rape
दौसा

दौसा के लालसोट में दर्दनाक हादसा: ‘गांव जा रहा हूं…’ रूममेट से कहकर निकला, फिर छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Dausa Lalsot Class 11 Student Dies After Jumping Before Train Near Indawa Tunnel
दौसा

Rajasthan: सरकारी जमीन का मालिक मैं खुद, मुझे कौन आदेश देगा? कहने वाले तहसीलदार ने अब MLA से मांगी माफी

Congress MLA Deen Dayal Bairwa, tehsildar gajanand meena
दौसा

Dausa: हवामहल से ताजमहल तक का मार्ग 540 दिन में होगा सुगम, यहां बनेंगे 5 फ्लाईओवर, जानें पूरा डवलपमेंट मैप

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
दौसा

अजब हार का गजब बदला : 24 दिन बाद लौटा पैंथर, जिनसे हारा था… उन्हीं का किया शिकार

panther in Mehandipur Balaji
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.