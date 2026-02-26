Rajasthan: ‘मेरी बेटी को भगा ले गया दिल्ली…’ होटल में ले जाकर नाबालिग बच्ची से बनाए शारीरिक संबंध, अब कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर प्रकरण का चालान विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो मामलात प्रथम) में पेश किया। ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने अभियुक्त के खिलाफ अपराध सिद्ध करने के लिए 18 गवाह और 26 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त जाहिद मोहम्मद को दोषी मानते हुए बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और पैंसठ हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया।