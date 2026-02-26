भीलवाड़ा की होली में ‘बाहुबली’ की तलवार और ‘सनातन’ पिचकारी की धूम

व्यवसायी निर्मल- जयकुमार अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष बच्चों के बीच 'बाहुबली की तलवार' विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके साथ ही 'भोले का भाला' और 'सनातन' रंग में रंगी पिचकारियां लोगों की आस्था और पसंद को बखूबी दर्शा रही हैं। तकनीक और मनोरंजन का मेल कराते हुए बाजार में फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिक पिस्टल, स्टेनगन, पैराशूट पैटी और टैंक जैसी 50 से अधिक वैरायटी उपलब्ध हैं। राहत की बात यह है कि पिचकारियों की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं देखी गई है।