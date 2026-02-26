भीलवाड़ा में 300 टन गुलाल से महका बाजार

व्यापारिक आंकड़ों की मानें तो इस बार भीलवाड़ा जिला और आस-पास के क्षेत्रों के लिए गुलाल की मांग रेकॉर्ड स्तर पर है। रंग विक्रेताओं के अनुसार समूचे जिले में लगभग 300 टन से अधिक गुलाल की बिक्री का अनुमान है। वहीं शहर के प्रमुख थोक व्यापारियों के जरिए करीब 3000 किलो पक्के रंगों का बाजार सज चुका है। राहत की बात यह है कि इस वर्ष रंगों की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले कोई बड़ा उछाल नहीं देखा गया है, जिससे खरीदारों में उत्साह है।