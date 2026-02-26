गोवा में किराए की थार ने आई-20 को मारी भीषण टक्कर, भोपाल के शख्स की दर्दनाक मौत

Horrific Accident : गोवा के असगांव स्थित हैप्पी बार जंक्शन पर सोमवार को एक तेज रफ्तार किराए पर ली गई थार एसयूवी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गए पर्यटकों की हैचबैक कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में राजधानी के 65 वर्षीय बुजुर्ग भगतराम शर्मा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथ सवार 2 अन्य यात्रियों को भी चोटें आईं हैं। इस हादसे की एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि, हादसे के वक्त कार में एक पांच महीने का मासूम बच्चा भी मौजूद था, लेकिन इतनी भीषम टक्कर के बावजूद वो चमत्कारी ढंग से पूरी तरह सुरक्षित बच गया। अब लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं।