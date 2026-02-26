शिक्षा विभाग का सख्त आदेश, 7 दिन शिक्षक ने छुट्टी की तो जाएगी नौकरी, जानें कारण

बताया जा रहा है कि, कई जिलों से शिक्षकों की लगातार कक्षाओं में अनुपस्थित रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ रही है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि, जो जिम्मेदारी निभाएगा, उसे पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन, लापरवाही बरतने वाले पर सीधी कार्रवाई होगी। अब देखना होगा- इस सख्त आदेश के बाद शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार आता है ? साथ ही, गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों पर क्या असर पड़ता है? फिलहाल, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है ड्यूटी से गायब रहना महंगा पड़ेगा।