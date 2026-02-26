शिक्षा विभाग का सख्त आदेश, 7 दिन शिक्षक ने छुट्टी की तो जाएगी नौकरी, जानें कारण

शिक्षा विभाग का सख्त आदेश (Photo Source- Patrika)
Education Department Strict Order :मध्य प्रदेश में अब से आमतौर पर स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। भोपाल में स्थित लोक शिक्षण संस्थान विभाग के नए निर्देश के मुताबिक, अगर कोई शिक्षक लगातार 7 दिन बिना सूचना दिए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवा सीधे समाप्त की जा सकती है। इस फैसले ने शिक्षा महकमें में हलचल मचा दी है।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने दो टूक कहा कि, विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है। 'हर सिस्टम की अपनी मर्यादा होती है। अगर शिक्षक ही जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ?' मंत्री ने साफ कहा कि, शिक्षा व्यवस्था में ढिलाई या मनमानी अब किसी हाल में स्वीकार नहीं होगी।
लगातार 7 दिन बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसे में अपनी रिपोर्टिंग से संबंधित अधिकारी को अनुपस्थिति की रिपोर्ट देना अनिवार्य है। यही नहीं, इस दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने पर भी जवाबदेही तय करनी होगी।
बताया जा रहा है कि, कई जिलों से शिक्षकों की लगातार कक्षाओं में अनुपस्थित रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ रही है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि, जो जिम्मेदारी निभाएगा, उसे पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन, लापरवाही बरतने वाले पर सीधी कार्रवाई होगी। अब देखना होगा- इस सख्त आदेश के बाद शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार आता है ? साथ ही, गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों पर क्या असर पड़ता है? फिलहाल, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है ड्यूटी से गायब रहना महंगा पड़ेगा।
