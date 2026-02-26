साध्वी रंजना पर हमला, वाहन में तोड़पोड़ और मारपीट के आरोप, शहर में बवाल

बताय जा रहा है कि, साध्वी रंजना अपनी कार में जा रही थीं, तभी रास्ता देने को लेकर कुछ लोगों की उनसे बहस हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में तब्दील हो गई और आरोपियों ने साध्वी पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ की है। घटना के चलते इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। बताया जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ गए, जिन्हें संभालने के लिए मिसरौद थाने के साथ-साथ गोविंदपुरा, शाहपुरा और पुलिस कंट्रोल रूम से अतिरिक्त फोर्स तैनामत की गई।