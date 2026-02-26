26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

साध्वी रंजना पर हमला, वाहन में तोड़पोड़ और मारपीट के आरोप, शहर में बवाल

Sadhvi Ranjana Attacked : आरोप है कि, ओवरटैक करने को लेकर शुरु हुए विवाद में असामाजिक तत्वों ने साध्वी रंजना के साथ मारपीट की है। उनके वहन में तोड़फोड़ भी की। अब इस मामले में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल ने संयुक्त मोर्चा खोल दिया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 26, 2026

Sadhvi Ranjana Attacked

साध्वी रंजना पर हमला (Photo Source- Patrika)

Sadhvi Ranjana Attacked :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना इलाके में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ी साध्वी रंजना पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि, वाहन ओवरटैक करने को लेकर शुरु हुए विवाद ने देखते-देखते अचानक हिंसक रूप धारण कर लिया। आरोप ये भी है कि, अज्ञात हमलावरों ने साध्वी रंजना की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। हमले की खबर फैलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मिसरौद थाने पहुंच गए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

बताय जा रहा है कि, साध्वी रंजना अपनी कार में जा रही थीं, तभी रास्ता देने को लेकर कुछ लोगों की उनसे बहस हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में तब्दील हो गई और आरोपियों ने साध्वी पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ की है। घटना के चलते इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। बताया जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ गए, जिन्हें संभालने के लिए मिसरौद थाने के साथ-साथ गोविंदपुरा, शाहपुरा और पुलिस कंट्रोल रूम से अतिरिक्त फोर्स तैनामत की गई।

कड़ी कार्रवाई की मांग

साध्वी रंजना ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साध्वी रंजना के साथ कई VHP नेता भी पुलिस स्टेशन पहुंचे. घटना की जानकारी मिलने पर दूसरे हिंदू संगठनों के सदस्य भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और घटना के खिलाफ नारे लगाने लगे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया.

आरोपियों की तलाश शुरु

मामले को लेकर मिसरौद थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार ने बताया कि, मामले की जांच की जा रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही, चश्मदीदों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती बोले- ‘प्रशासन तय नहीं करेगा कौन शंकराचार्य..’
नरसिंहपुर
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 08:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / साध्वी रंजना पर हमला, वाहन में तोड़पोड़ और मारपीट के आरोप, शहर में बवाल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी सौगात: MP-UP के बीच बनेगा रेल कॉरिडोर, इन जिलों को होकर गुजरेगा

jabalpur rail corridor rail line construction PM Gatishakti Yojana MP News
भोपाल

अब होली पर मिलेगी कंफर्म टिकट, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

passengers will get Confirm tickets for holi festival in bhopal division mp news
भोपाल

मोदी सरकार की बड़ी सौगात, सहकारी समितियां बनेंगी ‘स्टार्टअप’, मिलेंगे कई लाभ

cooperative societies recognized as startups incentives tax discount Modi government gift mp news
भोपाल

MP में छात्रवृत्ति मिलना अब आसान नहीं! नियमों में बड़ा बदलाव, नए मापदंड तय

scholarship rule change for college students from new academic session mp news
भोपाल

MP में बनेगा सख्त फायर सेफ्टी एक्ट, 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा दमकल वाहन

Strict Fire Safety Act to be enacted stations will be built in every city mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.