अविमुक्तेश्वरानंद विवाद: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती बोले- ‘प्रशासन तय नहीं करेगा कौन शंकराचार्य..’

MP News :मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सूखाखैरी गांव में आयोजित रामचरितमानस पाठ एवं विष्णु यज्ञ के अवसर पर द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने सनातन धर्म, आचार्य परंपरा और गौरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य ने बिना किसी का नाम लिए स्पष्ट संकेत दिए कि, हमारे आचार्यों के प्रति ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, जिससे सनातन धर्म को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि, शंकराचार्य पद सदियों पुरानी गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित है, न कि किसी प्रशासनिक फैसले या प्रमाण पत्र पर।