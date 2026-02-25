25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती बोले- ‘प्रशासन तय नहीं करेगा कौन शंकराचार्य..’

MP News : जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा- 'प्रशासन तय नहीं करेगा कौन शंकराचार्य है। हमारे आचार्यों पर हमला सनातन को ठेस।' बिना नाम लिए गुरु भाई अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया।

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 25, 2026

MP News

शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बयान (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सूखाखैरी गांव में आयोजित रामचरितमानस पाठ एवं विष्णु यज्ञ के अवसर पर द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने सनातन धर्म, आचार्य परंपरा और गौरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य ने बिना किसी का नाम लिए स्पष्ट संकेत दिए कि, हमारे आचार्यों के प्रति ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, जिससे सनातन धर्म को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि, शंकराचार्य पद सदियों पुरानी गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित है, न कि किसी प्रशासनिक फैसले या प्रमाण पत्र पर।

उन्होंने देश में हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि, 'देश के अनेक हिंदू मंदिर सरकार के अधीन हैं, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर ऐसा नियंत्रण नहीं है। ये अन्याय नहीं तो क्या है ?' गो-रक्षा के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस विषय पर होने वाले आंदोलनों को कुचलना या षड्यंत्र करना उचित नहीं है।

चर्चा में आया बयान

अंत में उन्होंने प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा- 'कल्पना कभी सिद्ध नहीं होती, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता।' कार्यक्रम स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच बड़ी संख्या में उपस्थित हुआ, जहां भक्तों ने शंकराचार्य के प्रवचन से आशीर्वाद प्राप्त किया। संत समाज में हाल के समय शंकराचार्य पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच स्वामी सदानंद सरस्वती का ये बयान काफी चर्चा में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 12:57 pm

Published on:

25 Feb 2026 12:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / अविमुक्तेश्वरानंद विवाद: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती बोले- ‘प्रशासन तय नहीं करेगा कौन शंकराचार्य..’

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल के वाहन स्टैंड पर कार चालक से मारपीट, 4 पर मामला दर्ज, कार रोककर की गाली-गलौंच

जिला अस्पताल के वाहन स्टैंड पर मंगलवार की शाम दो पक्षों में झगड़ा हो गया। जिसमें एक घायल की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला कायम किया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि पीडि़त महावीर सिंह
नरसिंहपुर

बाजार में दिखने लगी होली की रौनक, होलिका के साथ गिफ्ट में प्रहलाद की मूर्ति

जिले में होली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। मुख्य बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में रंग, गुलाल, पिचकारी और पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानें सज गई हैं। व्यापारियों के अनुसार त्योहार को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही हैं।
नरसिंहपुर

BREAKING: एमपी में भीषण सड़क हादसा, 3 की दर्दनाक मौत, आधा दर्जन घायलों की हालत नाजुक

3 tragically killed in a horrific road accident in Narsinghpur
नरसिंहपुर

खस्ताहाल हाइवे पर डामर करने मनमाने ढंग से बदले जा रहे रूट, वाहन चालकों को बना जोखिम

जिले में सुधार कार्य की कमी के कारण लंबे समय से खस्ताहाल नरसिंहपुर-सागर हाइवे क्रमांक 44 पर डामरीकरण का कार्य चल रहा है। जिले में हाइवे की लंबाई करीब 80 किमी है। जिस पर यह कार्य बीते साल ही हो जाना था
नरसिंहपुर

मुक्तिधाम न होने से 2 किमी दूर ले जाना पड़ता है शव, तेजी से विकसित हो रहे राजमार्ग चौराहा क्षेत्र के दुखद हालात

जिले में नेशनल हाइवे 44 और 45 को जोडऩे वाले राजमार्ग चौराहा क्षेत्र में आबादी और ऑलीशान भवन भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं। दिनभर वाहनों की आवाजाही और रफ्तार दिखती है, लेकिन इसी चौराहे के किनारे बसे करीब 1200 लोगों के लिए दुख की घड़ी सबसे अधिक भारी पड़ती है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.