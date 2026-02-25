बाजार में दिखने लगी होली की रौनक, होलिका के साथ गिफ्ट में प्रहलाद की मूर्ति

Holi festival नरसिंहपुर. जिले में होली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। मुख्य बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में रंग, गुलाल, पिचकारी और पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानें सज गई हैं। व्यापारियों के अनुसार त्योहार को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। लेकिन परीक्षाएं चलने से दुकानों पर बच्चों की ग्राहकी फिलहाल कम है लेकिन एक-दो दिन में बढऩे की उम्मीद व्यापारी जता रहे हैं। मूर्तिकारों द्वारा होलिका की करीब 5 फीट व प्रहलाद की करीब एक फीट की प्रतिमाएं बनाईं गईं हैं। जिसमें खास यह है कि होलिका के साथ प्रहलाद की मूर्ति बतौर गिफ्ट दी जा रही है।

जिले भर में होलिकाष्टक के साथ ही जहां नए मांगलिक कार्यो पर विराम लग गया है वहीं त्योहार की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर होलिका दहन होता है। मूर्तिकार दिलीप प्रजापति ने बताया कि कई समितियों ने प्रतिमाओं की भी बुकिंग करना शुरू कर दिया है। विभिन्न मोहल्लों में होलिका समितियां सक्रिय हैं। पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है।