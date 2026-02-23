BREAKING: एमपी में भीषण सड़क हादसा, 3 की दर्दनाक मौत, आधा दर्जन घायलों की हालत नाजुक

Narsinghpur- एमपी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। घायलों में से आधा दर्जन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रदेश के नरसिंहपुर में यह हादसा हुआ। यहां मजदूरों से भरी एक पिकअप ब्रिज से नीचे जा गिरी। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने तुरंत घायलों को निकालकर करेली अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पिकअप में सवार सभी लोग छिंदवाड़ा जिले के निवासी थी जोकि मजदूरी करने नरसिंहपुर आ रहे थे।