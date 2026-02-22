समझाइश-फटकार के बाद दुकानों से निकलने लगे शेड, हटेगा अतिक्रमण, कलेक्टर-एसपी ने लिया जायजा



बड़े प्रतिष्ठान-संस्थाएं पार्किंग व्यवस्थाएं बनाएं

अधिकारियों ने इतवारा बाजार क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाने, पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने निर्देश दिए। बाहरी रोड पर बैंक सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने बैंक प्रबंधक एवं अन्य जवाबदारों को निर्देशित किया। कुछ प्रतिष्ठानों के बाहर रखी रखी सामग्री को मौके पर ही हटवाया। गुदरी में सब्जी की दुकानों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। मुशरान पार्क से पुत्री शाला तक स्थित दुकानों के टीन शेड, जो सडक़ तक आ रहे थे, उन्हें हटाने के निर्देश दिए। सांकल तिराहा स्थित होटल के सामने अस्थायी अतिक्रमण को हटाने निर्देश दिए।