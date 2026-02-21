सूनी पड़ी तहसील, कॉलेज के कक्षों से चलेगा कार्यालय, पुराने भवन से नए अस्थाई ठिकाने पर ढुल रही सामग्री

tehsil will soon start smoothly नरसिंहपुर. नरसिंहपुर तहसील के कामकाज जल्द ही सुचारू रूप से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब 4 कक्षों से शुरू हो जाएंगे। राजस्व अमला दशकों पुराने भवन से अपनी-अपनी शाखाओं की सामग्री ढुलवाकर नए अस्थाई ठिकाने पर ले जाने में लगा है। जहां अभी से चहल-पहल शुरू हो गई है। लेकिन जिन लोगों को इस नए ठिकाने की जानकारी नहीं है वह पुराने ठिकाने पर ही पहुंच रहे है। तहसील का नया भवन करीब 6 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनाया जाना है। जिससे पुराने भवन को तोडऩे का कार्य शुरू हो गया है।

जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पूर्व में निर्वाचन संबंधी गतिविधियां होती रही हैं। जिससे जिन कक्षों से पूर्व में यह कार्य होता था उन्हीं कक्षों को तहसील कार्यालय चलाने के लिए निर्धारित कर दिया गया है। जहां पर राजस्व अमला अपनी-अपनी अलमारी-फर्नीचर को रखवाने में लगा है। तहसील न्यायालय के लिए भी जगह की उपलब्धता देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। तहसील का पुराना भवन टूटने और नए ठिकाने पर व्यवस्थाएं निर्धारित होने से इन दिनों तहसील परिसर सूना-सूना दिख रहा है। राजस्व संबंधी कार्य कराने के लिए आने वाले हितग्राहियों को भी यह मुश्किल हो रही है कि वह आखिर कार्य कराने कहां जाएं।