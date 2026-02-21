21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

नरसिंहपुर

जर्मन विकास बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने देखे सीवरेज परियोजना के कार्य, नए सीवर कनेक्शन करने के निर्देश

नगरीय क्षेत्र नरसिंहपुर में चल रहे सीवरेज परियोजना के कार्यो का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को जर्मन विकास बैंक का दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नरसिंहपुर पहुंचा। जिनके साथ भोपाल से आए तीन सदस्य भी शामिल रहे। टीम ने सीवरेज परियोजना का निरीक्षण किया। कार्यों की प्रगति देखी और

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 21, 2026

जर्मन विकास बैंक का दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नरसिंहपुर पहुंचा। जिनके साथ भोपाल से आए तीन सदस्य भी शामिल रहे। टीम ने सीवरेज परियोजना का निरीक्षण किया।

परियोजना कार्यो को देखते हुए प्रतिनिधि मंडल।

German Development Bank reached Narsinghpur नरसिंहपुर. नगरीय क्षेत्र नरसिंहपुर में चल रहे सीवरेज परियोजना के कार्यो का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को जर्मन विकास बैंक का दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नरसिंहपुर पहुंचा। जिनके साथ भोपाल से आए तीन सदस्य भी शामिल रहे। टीम ने सीवरेज परियोजना का निरीक्षण किया। कार्यों की प्रगति देखी और आगामी अवधि में नए सीवर कनेक्शन शीघ्रता से प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व में दिए गए कनेक्शनों की समीक्षा कर उनकी वर्तमान स्थिति का भी जायजा लिया। इस अवसर पर केएफडब्ल्यू के विशेषज्ञ लुकास व राहुल मनकोटिया, मप्र अर्बन डेवलपमेंट कंपनी एमपीयूडीसी पीआइयू जबलपुर के सामुदायिक विकास अधिकारी, सब इंजीनियर, पीएमसी तथा संविदाकार के प्रतिनिधि मौजूद रहे। टीम ने परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नागरिकों को बेहतर सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एमपीयूडीसी के प्रशांत गुप्ता ने बताया कि परियोजना कार्य में अब तक करीब 15900 कनेक्शन किए जा चुके हैं, साथ ही करीब 130 किमी लाइन बिछाई गई है। नगरीय क्षेत्र में 5300 से ज्यादा मेन होल बनाए गए हैं। परियोजना का कार्य लगभग पूरा हो गया है। टीम शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे पहुंची थी और निरीक्षण कर दोपहर में ही उसकी वापिसी हो गई।

21 Feb 2026 12:47 pm

जर्मन विकास बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने देखे सीवरेज परियोजना के कार्य, नए सीवर कनेक्शन करने के निर्देश

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

सूनी पड़ी तहसील, कॉलेज के कक्षों से चलेगा कार्यालय, पुराने भवन से नए अस्थाई ठिकाने पर ढुल रही सामग्री

नरसिंहपुर तहसील के कामकाज जल्द ही सुचारू रूप से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब 4 कक्षों से शुरू हो जाएंगे। राजस्व अमला दशकों पुराने भवन से अपनी-अपनी शाखाओं की सामग्री ढुलवाकर नए अस्थाई ठिकाने पर ले जाने में लगा है।
नरसिंहपुर

समय पर कार्य न हो तो एंजेसी पर करें कार्रवाई, इतबारा बाजार से हटाएं अतिक्रमण

कलेक्टर ने केएफडब्ल्यू से वित्तपोषित सीवर परियोजना के अंतर्गत डेडवारा स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर शोधन प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त जल का अपने समक्ष परीक्षण कराकर गुणवत्ता का अवलोकन किया।
नरसिंहपुर

मनमाने ढंग से फ्लाइएश का परिवहन कर रहे दो वाहनों पर 19500 रुपए जुर्माना

परिवहन विभाग की टीम ने चीचली-गाडरवारा रोड एवं गाडरवारा-तेंदूखेड़ा रोड पर वाहनों की जांच करने कार्रवाई शुरू की। जिला परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने बताया कि जांच के दौरान 2 वाहनों में कमी पाए जाने पर
नरसिंहपुर

कार्यो की धीमी गति पर ठेकेदारों को नोटिस, 15 दिन में नहीं दिखा सुधार तो जुर्माना

कलेक्टर रजनी सिंह ने सीएमओ एवं नगरीय निकायों में संचालित निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के साथ संयुक्त बैठक की। जिन कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई, उनके ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
नरसिंहपुर

किसानों ने दिया धरना तो 8 दिन में 200 किसानों को भुगतान की बात पर सहमति

गन्ने का भुगतान न मिलने पर नाराज चल रहे किसानों ने गुरुवार की दोपहर भारतीय किसान यूनियन टिकेत के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया। किसानों ने कहा कि बार-बार मांग, आवेदन के भी किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है।
नरसिंहपुर
