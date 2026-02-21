21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

नरसिंहपुर

समय पर कार्य न हो तो एंजेसी पर करें कार्रवाई, इतबारा बाजार से हटाएं अतिक्रमण

collector inspected the sewer treatment plant नरसिंहपुर. नगरपालिका नरसिंहपुर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यो का शुक्रवार को कलेक्टर रजनी सिंह ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने केएफडब्ल्यू से वित्तपोषित सीवर परियोजना के अंतर्गत डेडवारा स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर शोधन प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त जल का अपने समक्ष परीक्षण कराकर गुणवत्ता का अवलोकन किया।

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 21, 2026

कलेक्टर ने केएफडब्ल्यू से वित्तपोषित सीवर परियोजना के अंतर्गत डेडवारा स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर शोधन प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त जल का अपने समक्ष परीक्षण कराकर गुणवत्ता का अवलोकन किया।

नगर में चल रहे रोड निर्माण का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर।

collector inspected the sewer treatment plant नरसिंहपुर. नगरपालिका नरसिंहपुर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यो का शुक्रवार को कलेक्टर रजनी सिंह ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने केएफडब्ल्यू से वित्तपोषित सीवर परियोजना के अंतर्गत डेडवारा स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर शोधन प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त जल का अपने समक्ष परीक्षण कराकर गुणवत्ता का अवलोकन किया। निर्देश दिए कि ट्रीटमेंट के पश्चात निकलने वाला जल निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। अमृत 2.0 के अंतर्गत नरसिंह तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य को देखते आशमा कंस्ट्रक्शन पटनिया को एक सप्ताह के भीतर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रगति संतोषजनक न होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश सीएमओ नीलम चौहान को निर्देशित किया।


कलेक्टर सिंह ने कायाकल्प योजना 1.0 में कॉलेज रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इतवारा बाजार क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाने निर्देश दिए, जिससे आवागमन सुगम हो सके। वहीं तिलक वार्ड में निर्माणाधीन पानी की टंकी का निरीक्षण कर ठेकेदार को निर्माण स्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण, बेरिकेटिंग एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित एजेंसी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी निर्माण कार्यों में लगी एजेंसियों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान सहायक यंत्री, उपयंत्री, मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी, आरवी एसोसिएट पीडीएमसी के प्रतिनिधि तथा संबंधित योजनाओं के ठेकेदार मौजूद रहे।

Updated on:

21 Feb 2026 01:03 pm

Published on:

21 Feb 2026 01:02 pm

समय पर कार्य न हो तो एंजेसी पर करें कार्रवाई, इतबारा बाजार से हटाएं अतिक्रमण

सूनी पड़ी तहसील, कॉलेज के कक्षों से चलेगा कार्यालय, पुराने भवन से नए अस्थाई ठिकाने पर ढुल रही सामग्री

नरसिंहपुर तहसील के कामकाज जल्द ही सुचारू रूप से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब 4 कक्षों से शुरू हो जाएंगे। राजस्व अमला दशकों पुराने भवन से अपनी-अपनी शाखाओं की सामग्री ढुलवाकर नए अस्थाई ठिकाने पर ले जाने में लगा है।
नरसिंहपुर

जर्मन विकास बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने देखे सीवरेज परियोजना के कार्य, नए सीवर कनेक्शन करने के निर्देश

जर्मन विकास बैंक का दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नरसिंहपुर पहुंचा। जिनके साथ भोपाल से आए तीन सदस्य भी शामिल रहे। टीम ने सीवरेज परियोजना का निरीक्षण किया।
नरसिंहपुर

मनमाने ढंग से फ्लाइएश का परिवहन कर रहे दो वाहनों पर 19500 रुपए जुर्माना

परिवहन विभाग की टीम ने चीचली-गाडरवारा रोड एवं गाडरवारा-तेंदूखेड़ा रोड पर वाहनों की जांच करने कार्रवाई शुरू की। जिला परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने बताया कि जांच के दौरान 2 वाहनों में कमी पाए जाने पर
नरसिंहपुर

कार्यो की धीमी गति पर ठेकेदारों को नोटिस, 15 दिन में नहीं दिखा सुधार तो जुर्माना

कलेक्टर रजनी सिंह ने सीएमओ एवं नगरीय निकायों में संचालित निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के साथ संयुक्त बैठक की। जिन कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई, उनके ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
नरसिंहपुर

किसानों ने दिया धरना तो 8 दिन में 200 किसानों को भुगतान की बात पर सहमति

गन्ने का भुगतान न मिलने पर नाराज चल रहे किसानों ने गुरुवार की दोपहर भारतीय किसान यूनियन टिकेत के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया। किसानों ने कहा कि बार-बार मांग, आवेदन के भी किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है।
नरसिंहपुर
