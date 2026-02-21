समय पर कार्य न हो तो एंजेसी पर करें कार्रवाई, इतबारा बाजार से हटाएं अतिक्रमण

collector inspected the sewer treatment plant नरसिंहपुर. नगरपालिका नरसिंहपुर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यो का शुक्रवार को कलेक्टर रजनी सिंह ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने केएफडब्ल्यू से वित्तपोषित सीवर परियोजना के अंतर्गत डेडवारा स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर शोधन प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त जल का अपने समक्ष परीक्षण कराकर गुणवत्ता का अवलोकन किया। निर्देश दिए कि ट्रीटमेंट के पश्चात निकलने वाला जल निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। अमृत 2.0 के अंतर्गत नरसिंह तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य को देखते आशमा कंस्ट्रक्शन पटनिया को एक सप्ताह के भीतर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रगति संतोषजनक न होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश सीएमओ नीलम चौहान को निर्देशित किया।