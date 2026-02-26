अब होली पर मिलेगी कंफर्म टिकट, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

MP News: होली के त्योहार पर बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए भोपाल रेल मंडल ने विशेष तैयारी की है। मंडल प्रशासन ने भोपाल से रीवा, दानापुर समेत कई प्रमुख जिलों के लिए 4 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के संचालन से त्योहार के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे का उद्देश्य अतिरिक्त यात्री ट्रैफिक को सुचारु रूप से क्लियर करना और यात्रियों को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है।