एमपी में बनेगा एक और भव्य एयरपोर्ट, विमानन आयुक्त ने शुरु की हवाई-अड्डे की प्रक्रिया

Aviation Commissioner- एमपी में एक और भव्य एयरपोर्ट बनेगा। प्रदेश के अनूपपुर से हवाई सेवा प्रारंभ की जानी है। इसके लिए हवाई-अड्डा निर्माण के लिए सर्वे शुरु हो गया है। अनूपपुर में एयरपोर्ट निर्माण की राज्य विधानसभा में जानकारी दी गई। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में घोषणा की थी जिसपर विधायक बिसाहूलाल सिंह ने प्रश्न किया। इसका जवाब देते हुए राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने बताया कि अनूपपुर में हवाई-अड्डा निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसके लिए फिजि‍बिलिटी सर्वे किया जा रहा है।