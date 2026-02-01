एमपी विधानसभा में उठा सड़कों पर पसरी बेसहारा गायों का मुद्दा

लखन पटेल-- जैसा कि वरिष्‍ठ माननीय सदस्‍य ने कहा कि गौ-शालाओं के एक भी टेण्‍डर नहीं आये हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 जिलों में 29 स्‍थान हमने चयनित कर लिए जो पशुपालन विभाग को राजस्‍व विभाग से जमीन ट्रांसर्फर हो गयी है। जिसकी टेण्‍डर प्रक्रिया हुई, जिसका एग्रीमेंट 10 दिन के भीतर करके और मैं आपसे और सभी सदस्‍यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन इसका भूमिपूजन हो तो आप सब लोग शामिल हों। क्‍योंकि यह देश की यह पहली योजना है, जिसके अंतर्गत यहां निराश्रित गौवंश को रखा जायेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो गौवंश है, इसमें हमने कहा है कि मिनीमम 5000 हजार गौवंश 130 एकड़ में रखा जायेगा, इससे कहीं ज्‍यादा रखा जायेगा और कई गौ-शालाएं ऐसी हैं, जहां पर 20000, 25000 और 30000 गौवंश एक जगह रखा जायेगा। मुख्‍यमंत्री और हमारी केबिनेट ने जो प्रस्‍ताव पारित किया है, वह देश का पहला मॉडल है। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं आस्‍ट्रेलिया और दुबई से आकर लोगों ने टेण्‍डर डाला है और उनका यह भी कहना है कि हम बाकी और भी गौ-शालाएं लेंगे। हम अभी 22 गौ-शालाओं के टेण्‍डर जारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक महीने के भीतर वह भी टेण्‍डर आ जायेंगे।