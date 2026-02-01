माल ढुलाई के लिए बन रहे कॉरिडोर का एमपी को भी मिलेगा लाभ, रेल मंत्री का बड़ा ऐलान

Freight corridor- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से एक और ट्रेन शुरु हुई। मंगलवार रात भोपाल–धनबाद/चोपन एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ। सीएम मोहन यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन से नई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर भोपाल–धनबाद/चोपन एक्सप्रेस को रवाना किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने वीसी से संबोधित करते हुए बताया कि फ्रेट कॉरिडोर का एमपी को भी लाभ मिलेगा। वे इस संबंध में भोपाल आकर सीएम से चर्चा करेंगे। रेल मंत्री ने मध्यप्रदेश के लिए उपयोगी करीब 48 हजार करोड़ लागत की रेल परियोजनाओं की जानकारी भी दी।