एमपी में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बन रही बिजली की ट्रांसमिशन लाइन

MP Power transmission line- मध्यप्रदेश में बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क का सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) को फंड मुहैया कराया गया है। जायका जापान की इवैल्यूएटर हिसाए ताकाहाशी एवं भारतीय प्रतिनिधि कुनाल गुप्ता जायका-2 वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत भोपाल में हुए कार्यों का विस्तृत निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने परियोजनाओं का सूक्ष्‍म मूल्‍यांकन किया जिसमें यह बात स्पष्ट हुई कि ट्रांसमिशन नेटवर्क का पूरा काम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चल रहा है।