‘कैलाश… इंदौर की जनता तुम्हें केंचुआ बना देगी’, मेट्रो पर सियासत, सदन में मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप

सत्तापक्ष के सदस्य दिनेश राय मुनमुन ने कहा- निर्माणाधीन सिवनी व पेंच नहर का काम समय पर व गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा, तब भी ठेकेदार को करोड़ों रुपए अग्रिम भुगतान कर दिया। वह काम अधूरा छोड़कर चला गया। तीन बार सदन में मंत्री ने आश्वासन दिया, जो तीनों बार पूरा नहीं हुआ। चौथी बार में मंत्री कह रहे हैं कि गुणवत्ताहीन काम नहीं हुए। 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी हो रही। हकीकत यह है कि पूरा काम घटिया हुआ, जिस क्षेत्र को मंत्री सिंचित बता रहे, वह किसान खुद अपने साधनों से कर रहे हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने माना कि देरी हुई है। लेकिन 2026 में काम पूरा कर दिया जाएगा।