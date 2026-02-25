25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘कैलाश… इंदौर की जनता तुम्हें केंचुआ बना देगी’, मेट्रो पर सियासत, सदन में मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप

MP Assembly budget session: भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरों में नए मास्टर प्लान लागू करने को लेकर सदन में चौतरफा घिरे नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 25, 2026

MP congress surrounded Kailash Vijayvargiya on master plan

MP congress surrounded Kailash Vijayvargiya on master plan(photo:patrika)

MP Assembly budget session: बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरों में नए मास्टर प्लान लागू करने को लेकर सदन में चौतरफा घिर गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आखिर कौन सी बैलगाड़ी से मास्टर प्लान आ रहा है, जो पिछले जून में लाने का मंत्री ने वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं आ पाया।

विधायक जयवर्धन सिंह, डॉ. राजेंद्र सिंह ने भी मास्टर प्लान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूरा मामला सरकार के पाले में डाल दिया। वहीं सत्तादल के विधायकों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री तुलसीराम सिलावट, इंदर सिंह परमार और विश्वास सारंग को भी घेरा। उनके विभागों में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग रखी।

कैलाश तुम्हें इंदौर की जनता केंचुआ बना देगी

सदन में मेट्रो को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच खूब तकरार हुई। विपक्ष के विधायकों ने मेट्रो की धीमी रफ्तार और बगैर किसी योजना के कार्य करने का आरोप लगाया। जिस पर मंत्री कैलाश ने सफाई देते हुए नेटम टेक्नॉलोजी के बारे में बताया, जिसे उन्होंने मजाक के लहजे में केंचुआ तकनीक कहा। जिससे जमीन के नीचे सुरंग बनाकर मेट्रो का रास्ता बनाया जाता है। इसी दौरान कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि इंदौर में मेट्रो बंजर जगहों पर बनाई जा रही है। और वहां कोई केंचुआ तकनीक काम नहीं आएगी। अगर यह किया गया तो कैलाश इंदौर की जनता तुम्हारा केंचुआ बना देगी।

इस बीच चर्चा के दौरान एक कबूतर बार-बार उड़ता नजर आया। जिससे सभी सदस्यों का ध्यान उसी कबूतर पर जा रहा था। मंत्री कैलाश ने कहा कि इससे पहले कभी सदन में कबूतर नहीं आया है। कहीं यह दिल्ली से तो नहीं आया।

सदन में अपनों ने ही मंत्रियों को घेरा

मंत्री सिलावट- 3700 हे. क्षेत्र सिंचित, दिनेश बोले- अपने साधन से सिंचाई कर रहे किसान

सत्तापक्ष के सदस्य दिनेश राय मुनमुन ने कहा- निर्माणाधीन सिवनी व पेंच नहर का काम समय पर व गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा, तब भी ठेकेदार को करोड़ों रुपए अग्रिम भुगतान कर दिया। वह काम अधूरा छोड़कर चला गया। तीन बार सदन में मंत्री ने आश्वासन दिया, जो तीनों बार पूरा नहीं हुआ। चौथी बार में मंत्री कह रहे हैं कि गुणवत्ताहीन काम नहीं हुए। 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी हो रही। हकीकत यह है कि पूरा काम घटिया हुआ, जिस क्षेत्र को मंत्री सिंचित बता रहे, वह किसान खुद अपने साधनों से कर रहे हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने माना कि देरी हुई है। लेकिन 2026 में काम पूरा कर दिया जाएगा।

मंत्री परमार से मांगी आदेश की प्रति

सत्तापक्ष की सदस्य ललिता यादव ने कहा कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में निर्माण कार्यों, उनकी लिए स्वीकृत राशि व खर्च पर सवाल किए और कहा कि मंत्री का जवाब तथ्यों के विपरित है। सवाल-जवाबों के बाद उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अनियमितता नहीं हुई, फिर भी एक बार दिखवा लेंगे।

मंत्री सारंग ने माना शुगर मिल में गड़बड़ी

अर्चना चिटनीश द्वारा अधिकृत सदस्य आशीष सिंह ने नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाने में गड़बड़ी और वित्तीय घाटे का मुद्दा उठाया। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जांच चल रही है, कार्रवाई करेंगे। वहीं सदस्य अंबरीश शर्मा ने सहकारी संस्था पर खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए, जिसे मंत्री ने स्वीकारा।

ये भी पढ़ें

यात्री कम, खर्च ज्यादा, मेट्रो स्टेशन बनेंगे फूड, रिटेल और ट्यूटोरियल सेंटर के ठिकाने
भोपाल
Bhopal Metro Train Stations commercial space

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘कैलाश… इंदौर की जनता तुम्हें केंचुआ बना देगी’, मेट्रो पर सियासत, सदन में मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारत-अमरीका समझौता नहीं, मोदी और ट्रंप के बीच है ‘ट्रेड डील’, एमपी कांग्रेस ने पीएम को घेरा

MP Congress Surrounded pm modi on bharat america trade deal
भोपाल

25 हजार से अधिक लाड़ली बहनों की किस्त अटकी! सामने आई ये वजह

ladli behna yojana
भोपाल

बड़ा तालाब पर बुलडोजर, 1300 अतिक्रमण, हजारों लोगों की बेदखली की तैयारी

Bada Talab encroachment
भोपाल

मार्च शुरु होते ही एमपी में होगी बारिश, 27 फरवरी से एक्टिव हो रहा नया सिस्टम

Weather Update
भोपाल

यात्री कम, खर्च ज्यादा, मेट्रो स्टेशन बनेंगे फूड, रिटेल और ट्यूटोरियल सेंटर के ठिकाने

Bhopal Metro Train Stations commercial space
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.