यात्री कम, खर्च ज्यादा, मेट्रो स्टेशन बनेंगे फूड, रिटेल और ट्यूटोरियल सेंटर के ठिकाने

Bhopal Metro Train: मेट्रो ट्रेन को यात्री नहीं मिल रहे। किराए से संचालन महंगा साबित हो रहा है, ऐसे में स्टेशन प्लेटफार्म को कमर्शियल स्पेस के लिए देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कम यात्री संख्या होने की स्थिति में यहां का कमर्शियल स्पेस का लाइसेंस देने में भी दिक्कत आ रही है। अब फिर मेट्रो रेल कारपोरेशन ने स्टेशन में अपने यहां की जगह फूड, रिटेल और यहां तक कि ट्यूटोरियल सेंटर के रूप में देने की योजना पर काम शुरू किया है।