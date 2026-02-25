25 हजार से अधिक लाड़ली बहनों की किस्त अटकी! सामने आई ये वजह

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की सुपरहिट योजनाओं में से एक लाड़ली बहना योजना में लाभार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। साल 2023 के सितंबर माह में प्रदेश में लाड़ली बहनों की संख्या 1.31 लाख थीं। अब जनवरी 2026 की बात करें तो यह संख्या घटकर 1.24 करोड़ के करीब रह गई है। यानी आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले 27 महीनों में लाड़ली बहनों की संख्या 6.28 लाख कम हुई है। यह जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधानसभा में दिया है।