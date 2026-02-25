25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सड़क हादसा देख राहुल गांधी ने रुकवाया काफिला, गाड़ी से उतरकर घायल की मदद की, देखें Video

Rahul Gandhi : भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल में शामिल होने घर से निकलते वक्त सड़क हादसा देख नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना काफिला रुकवाकर घायल रिक्शा चालक का हालचाल जाना, साथ ही उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 25, 2026

Rahul Gandhi

सड़क हादसा देख राहुल गांधी ने रुकवाया काफिला (Photo Source- Patrika)

Rahul Gandhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कांग्रेस की किसान महाचौपाल सभा में शामिल होने आए थे। यहां आने के लिए अपने निवास से निकलते समय एक शख्स के लिए अपना काफिला रुकवा लिया। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पर तारीफें भी हो रही हैं।

दरअसल, भोपाल के लिए रवाना होते समय राहुल गांधी ने सड़क हादसे में घायल हुए ऑटो चालक की मदद की। नेता प्रतिपक्ष ने देखा कि, रास्ते में एक ऑटोरिक्शा दुर्घटना ग्रस्त हुआ है, जिसके चलते उसके चालक को कुछ चोट भी आई है। ये देख राहुल गांधी ने न सिर्फ भोपाल के लिए रवाना हुआ अपना काफिला रुकवाया। बल्कि, अपने वाहन से उतरकर घायल ऑटो रिक्शा चालक का हालचाल जाना और इलाज कराने में उसकी मदद भी की।

वायरल हो रहा वीडियो

अब इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है कि, हादसे के समय उस सड़क से कई लोग गुजरे, जिन्होंने ऑटोरिक्शा का एक्सीडेंट भी देखा, लेकिन कोई नहीं रुका। राहुल गांधी ने रुककर घायलों का हालचाल पूछा और घायल शख्स की मदद की। राहुल ने गायल युवक को देखते ही काफिला रुकवाकर वाहन से उतरे और घायल युवक से उसका हाल जाना। वहीं, राहुल गांधी ने अपने साथियों को घायलों को उचित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने को कहा। बातचीत के दौरान घायल ड्राइवर ने कहा, 'राहुल गांधी ने उनसे पूछा- चोट कैसे लगी तो मैंने उन्हें हादसे का कारण बताया। इसपर उन्होंने कहा- 'अस्पताल जाओ और इलाज कराओ'। इसके बाद उन्होंने अपने साथ एक शख्स से मेरा इलाज सुनिश्चित कराने को कहा।'

राजधानी में 'किसान महाचौपाल' में गरजे राहुल

इसके बाद वे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस ने जवाहर चौक पर 'किसान महाचौपाल' आयोजित की थी, जहां उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। ये भी बता दें कि, कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से आए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए थे।

ये भी पढ़ें

गोलीकांड के आरोपियों को बचाने आई करणी सेना को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा, अध्यक्ष समेत 12 गिरफ्तार
मुरैना
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 08:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सड़क हादसा देख राहुल गांधी ने रुकवाया काफिला, गाड़ी से उतरकर घायल की मदद की, देखें Video

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

DEO के स्पष्ट निर्देश: होली पर नहीं होगी कोई परीक्षा, 10 मार्च को होंगे एग्जाम

mp news
भोपाल

एमपी को स्पेशल ट्रेन की सौगात, CM मोहन ने भोपाल-धनबाद-चौपन एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

Indian Railways
भोपाल

MP में अब घर बैठे जमा होगा टैक्स, सिर्फ QR करना होगा स्कैन

mp news
भोपाल

स्पूफिंग कॉल्स का खतरनाक जाल, एक कॉल और खाता खाली

BHOPAL
भोपाल

राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा भगोरिया, सरकार का बड़ा फैसला

Big decision to celebrate Bhagoria as a national festival
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.