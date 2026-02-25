सड़क हादसा देख राहुल गांधी ने रुकवाया काफिला, गाड़ी से उतरकर घायल की मदद की, देखें Video

अब इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है कि, हादसे के समय उस सड़क से कई लोग गुजरे, जिन्होंने ऑटोरिक्शा का एक्सीडेंट भी देखा, लेकिन कोई नहीं रुका। राहुल गांधी ने रुककर घायलों का हालचाल पूछा और घायल शख्स की मदद की। राहुल ने गायल युवक को देखते ही काफिला रुकवाकर वाहन से उतरे और घायल युवक से उसका हाल जाना। वहीं, राहुल गांधी ने अपने साथियों को घायलों को उचित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने को कहा। बातचीत के दौरान घायल ड्राइवर ने कहा, 'राहुल गांधी ने उनसे पूछा- चोट कैसे लगी तो मैंने उन्हें हादसे का कारण बताया। इसपर उन्होंने कहा- 'अस्पताल जाओ और इलाज कराओ'। इसके बाद उन्होंने अपने साथ एक शख्स से मेरा इलाज सुनिश्चित कराने को कहा।'