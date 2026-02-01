राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा भगोरिया, सरकार का बड़ा फैसला

सीएम मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार उड़द के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के प्रयास कर रही है। इसके लिए उड़द के उपार्जन पर किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिए जाएंगे। सीएम ने सरसों के लिए भावांतर योजना के तहत भुगतान करने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि सरसों उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। किसानों के हित में कैबिनेट ने अनेक योजनाओं को मंजूरी दी है।