स्पूफिंग कॉल्स का खतरनाक जाल, एक कॉल और खाता खाली

सुमित यादव

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में इन दिनों एक फर्जी कॉल लोगों की सालों की कमाई पर भारी पड़ रही है। मोबाइल स्क्रीन पर नंबर बिल्कुल असली दिखता है कभी बैंक का, कभी पुलिस स्टेशन का, तो कभी सीबीआई या आरबीआई का रहता है। लेकिन हकीकत में इस तरह के कॉल करने वाला कोई और नहीं वह साइबर ठग होता है। इस तकनीक को कॉल स्पूफिंग कहा जाता है, जिसमें इंटरनेट कॉलिंग और खास सॉफ्टवेयर के जरिए नंबर की पहचान बदल दी जाती है। इस तरीके से जालसाज कई लोगों जीवन भर की कमाई निकाल लेते हैं।