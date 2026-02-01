10वीं बोर्ड के पेपर के बीच नाबालिग छात्रा ने परीक्षा केन्द्र में दिया बच्चे को जन्म

पुलिस अधिकारी चांदनी सिंगारे के अनुसार, 16 वर्ष 3 माह की नाबालिग वर्ष 2017 से पीथमपुर क्षेत्र में रह रही है। मई 2024 में गरबा कार्यक्रम के दौरान उसकी पहचान कान्हा पिता नितेश बरमन निवासी जीवन ज्योति कॉलोनी, थाना बेटमा (जिला इंदौर) से हुई थी। आरोप है कि युवक ने बहला-फुसलाकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भावस्था की जानकारी छात्रा ने लंबे समय तक अपने परिजनों से छिपाए रखी। जब परिजनों को संदेह हुआ तो छात्रा ने गर्भ ठहरने का कारण अपने मंगेतर से संबंध बताकर परिवार को गुमराह किया। बताया जा रहा है कि उसकी सगाई भी हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी कान्हा के खिलाफ ‘जीरो’ पर मामला कायम कर प्रकरण थाना बेटमा (जिला इंदौर) को भेज दिया है।