मां की गोद में सिर रखा, थोड़ी देर में थम गईं 23 साल के बेटे की सांसें

मां की गोद में लेटते ही रजत के अचेत होने से मां हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पति को बुलाया और रजत को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने रजत की नब्ज चेक की और उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन ने बताया कि रजत एक निजी कंपनी में काम करता था और उसकी नाइट शिफ्ट रहती थी। रजत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक तौर पर साइलेंट अटैक से मौत होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।