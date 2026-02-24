MP में मार्च तक शुरू होगी नई रेल लाइन, इन जिलों में पहली बार चेलगी ट्रेन

धार क्षेत्र में अब तक रेल सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीथमपुर, सागौर, गुणावद और टीही में स्टेशन भवन और पटरियां बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुल 204.76 किमी लंबी इस परियोजना के लिए पिछले बजट में 1873.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। धार तक बनने वाले 21 पुलों में से 19 का निर्माण पूरा हो चुका है। इस रेल लाइन से इंदौर का दाहोद और छोटा उदयपुर के माध्यम से मुंबई और गुजरात से सीधा जुड़ाव होगा। धार रेलवे स्टेशन को मांडू के जहाज महल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिससे यह आकर्षण का केंद्र बनेगा।